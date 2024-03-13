Ramazan Bayramı'nda ünlüler nerede sahne alacak?
Ramazan Bayramı'nda en çok merak edilen konulardan biri de turizm sezonunun açılışına denk gelmesiyle ünlü isimlerin nerede sahne alacağı oluyor. Peki, hangi ünlü isim nerede sahne alacak? İşte yanıtı...
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Ramazan Bayramı için Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konser programları hazırladı.
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Ağırlıklı olarak ünlü isimler Kıbrıs, Antalya (Belek ve Kemer) olmak üzere birçok ünlü otelde sahneye çıkacaklar.
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Kemer ilçesindeki otellerde, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Avantgarde Orkestra, Fettah Can sahnede olacak. Alanya'da Öykü Gürman ve Rober Hatemo sahne alacak.
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Kundu'da Haluk Levent ile Melek Mosso...