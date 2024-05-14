Rapçi Khontkar sahneyi terk etti

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Geçtiğimiz gün İstanbul'da konser vermek için sahneye çıkan Khontkar, ses sisteminde sorunlar olduğunu ileri sürerek organizasyona tepki gösterdi.
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'ARMUT GİBİ DOLAŞAYIM'
Elinde mikrofon sahnede dolaşan şarkıcı, "Armut gibi dolaşayım, biraz şuraya gideyim, biraz buraya gideyim. Sonra 'sahneye çıkmadı' demeyin bana. 'Terk ediyor' diyorsunuz diye çıktım." ifadelerini kullanarak konser alanını terk etti.
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Khontkar, sahneye çıktığı ilk anlarında ise yere yatarak şarkılarını söylemeye başladı. Ünlü rapçinin yatarak şarkı söylemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.