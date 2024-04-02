Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı

Yakında müzikseverler ile buluşacak olan Murda’nın rap albümünün ise “Dua”. Ünlü rap’çi albümü kaybettiği kızı Dua Ayla’ya adadığını söyledi.
'KIZIM YUKARDAN BABASIYLA GURUR DUYAR'
Murda albümünü 13 günlükken hayatını kaybeden kızına ithaf etmesini ise şu sözlerle aktardı:
Albümün adı “Dua”. Kızım için... Fazla söze gerek yok bence. Çıkınca inşallah sevenlere ulaşır ve kızım yukardan babasıyla gurur duyar.
Murda’nın ikinci kızı Dua Ayla 20 Nisan 2021’de dünyaya geldi. Kızı, 13 günlükken hayatını kaybetti. Rap’çi yeni albümünü kızına neden adadığını da şöyle anlattı:
“Hayatımın en büyük acısı. Son Felemenkçe albümünün adı ‘Baba’. Ondan sonraki albümün adı da ilk kızım ‘Doğa’. Ve bu albüm ‘Dua’. Albümü yaparken değişik bir ruh halinde ve depresyondaydım. O his de albüme yansıdı. Ama kızımın annesi rengarenk bir albüm yapmamı istedi. Kızımızın varlığını kutlamamız lazımdı. Üzüntüyü güzel bir şeye çevirmemizi istedik.”
Murda, O Ses Türkiye Rap yarışmasında Hadise ile birlikte jüri koltuğuna oturmuştu. İkili daha sonra birlikte iki şarkı yapmışlardı...