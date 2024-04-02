Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı

Rapçi Murda, yakında hem raflarda hem de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşmaya hazırlanan albümünü 13 günlükken hayatını kaybeden kızına adadı.

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Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı - Resim : 1

Yakında müzikseverler ile buluşacak olan Murda’nın rap albümünün ise “Dua”. Ünlü rap’çi albümü kaybettiği kızı Dua Ayla’ya adadığını söyledi.

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Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı - Resim : 2

'KIZIM YUKARDAN BABASIYLA GURUR DUYAR'

Murda albümünü 13 günlükken hayatını kaybeden kızına ithaf etmesini ise şu sözlerle aktardı:

Albümün adı “Dua”. Kızım için... Fazla söze gerek yok bence. Çıkınca inşallah sevenlere ulaşır ve kızım yukardan babasıyla gurur duyar.

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Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı - Resim : 3

Murda’nın ikinci kızı Dua Ayla 20 Nisan 2021’de dünyaya geldi. Kızı, 13 günlükken hayatını kaybetti. Rap’çi yeni albümünü kızına neden adadığını da şöyle anlattı:

“Hayatımın en büyük acısı. Son Felemenkçe albümünün adı ‘Baba’. Ondan sonraki albümün adı da ilk kızım ‘Doğa’. Ve bu albüm ‘Dua’. Albümü yaparken değişik bir ruh halinde ve depresyondaydım. O his de albüme yansıdı. Ama kızımın annesi rengarenk bir albüm yapmamı istedi. Kızımızın varlığını kutlamamız lazımdı. Üzüntüyü güzel bir şeye çevirmemizi istedik.”

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Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı - Resim : 4

Murda, O Ses Türkiye Rap yarışmasında Hadise ile birlikte jüri koltuğuna oturmuştu. İkili daha sonra birlikte iki şarkı yapmışlardı...