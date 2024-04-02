Rapçi Murda yeni albümünü kaybettiği kızına adadı

Murda’nın ikinci kızı Dua Ayla 20 Nisan 2021’de dünyaya geldi. Kızı, 13 günlükken hayatını kaybetti. Rap’çi yeni albümünü kızına neden adadığını da şöyle anlattı:

“Hayatımın en büyük acısı. Son Felemenkçe albümünün adı ‘Baba’. Ondan sonraki albümün adı da ilk kızım ‘Doğa’. Ve bu albüm ‘Dua’. Albümü yaparken değişik bir ruh halinde ve depresyondaydım. O his de albüme yansıdı. Ama kızımın annesi rengarenk bir albüm yapmamı istedi. Kızımızın varlığını kutlamamız lazımdı. Üzüntüyü güzel bir şeye çevirmemizi istedik.”