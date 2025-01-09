Rapçi Sefo ve Reynmen davalık oldu
Ünlü rapçi Sefo, 2021 yılında 'Bonita' şarkısına düet yaptığı Reynmen ile davalık oldu.
Ünlü rapçi Sefo'dan Reynmen'e dava hamlesi geldi. Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamayan Sefo, Reynmen'i mahkemeye vererek hukuki yola başvurduğunu açıkladı.
Rapçi Sefo ve Reynmen 2021 yılında Bonita şarkısına düet yapmışlardı. İkilinin o dönem yaptığı şarkı sonrası araları bozuldu. Sefo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şarkının haklarını alamadığını söyledi.
'KLİBİ BİLE KENDİ CEBİMDEN ÇEKTİM AMA PARA ALAMIYORUM'
Sefo, "İş buralara geldiği için üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu. Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğun sonucu bu oldu. Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umrumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım" dedi.
Sefo yaptığı paylaşımda ihtarnameyi de paylaşmayı ihmal etmedi. Reynmen'den ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.