Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı

Nişantaşı'nda görüntülenen Akbağ, Rasim Öztekin ile ilgili sorulan soruları yanıtlarken yakın dostuyla ilgili acı bir gerçeği de açıkladı.

''ÇOK KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRDİM''

Ünlü oyuncu, “Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim’i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz" dedi.

DEMET AKBAĞ: OLMASI GEREKEN BİR AMELİYATI GALİBA İHMAL ETMİŞ

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, “Kalbi zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Doktor damarlardan biriyle ilgili ‘tekrar kontrole gelmen lazım’ demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz diye o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun” açıklamasını yaptı. (Tv100)

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