Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün...

Gora, Düğün Dernek, Mandıra Filozofu, Çalgı Çengi, Pardon gibi birçok sinema filmi ve tiyatroda oynayan Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 19'uncu evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.
Nikah karelerini paylaşan ve "Tam 19 yıl önce bugün. Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından..." notunu düşen Kazancıbaşı şu ifadeleri kullandı:
"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun? diye sırasıyla bizlere soruyor. 'Evet' sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."