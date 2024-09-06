Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün...

"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun? diye sırasıyla bizlere soruyor. 'Evet' sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."