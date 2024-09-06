Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün...

2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün... - Resim : 1

Gora, Düğün Dernek, Mandıra Filozofu, Çalgı Çengi, Pardon gibi birçok sinema filmi ve tiyatroda oynayan Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin,  8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün... - Resim : 2

Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 19'uncu evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün... - Resim : 3

Nikah karelerini paylaşan ve "Tam 19 yıl önce bugün. Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından..." notunu düşen Kazancıbaşı şu ifadeleri kullandı:

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Tam 19 yıl önce bugün... - Resim : 4

"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun? diye sırasıyla bizlere soruyor. 'Evet' sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."