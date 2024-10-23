Reha Muhtar: Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı...
İki ay önce evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve acil olarak hastaneye kaldırılan ardından bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, sağlığına kavuşmaya başladı. Birkaç gün önce taburcu olan ünlü haber spikeri, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Ağustos ayında İstanbul’daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki televizyoncu Reha Muhtar dün Bebek’te görüntülendi.
Yürümekte zorluk çektiği gözlemlenen ünlü isim, sağlık durumu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
'HER ŞEYİM VAR DERKEN, HİÇBİR ŞEYİM KALMADI'
“Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. ‘Her şeyim var’ derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hâlâ sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programı ile geri döneceğim.”
'ÇOCUĞUMU KARŞIYA VEREN NİLÜFER HANIM GÖRÜNÜYOR'
Reha Muhtar hastanedeyken eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’nın oğulları Poyraz’ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Poyraz, “Ben kaçırılmadım” dedikten sonra Uğur özür dilemiş ve yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Ardından Deniz Uğur, Poyraz’ın artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını söylemişti.