Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi
"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünyaevine girdi.
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Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklif eden Yusuf Aktaş, İtalya'da dün dünya evine girdi.
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Çift, İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen romantik bir törenle evlendi.
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Düğüne, aileleri ve yakın arkadaşları katılarak çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.
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Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.