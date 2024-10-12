Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünyaevine girdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi - Resim : 1

Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklif eden Yusuf Aktaş, İtalya'da dün dünya evine girdi.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi - Resim : 2

Çift, İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen romantik bir törenle evlendi.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi - Resim : 3

Düğüne, aileleri ve yakın arkadaşları katılarak çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi - Resim : 4

Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.