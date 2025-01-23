Ricky Gervais duyurdu: 'After Life' dizisinin meşhur köpeği hayatını kaybetti
İngiliz oyuncu Ricky Gervais, komedi-drama dizisi ‘After Life'ta Brandy karakterini canlandıran Antilly isimli köpeğin öldüğünü açıkladı.
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İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 'After Life' dizisinde rol alan ‘Anti’ isimli 13 yaşındaki köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Üzücü haberler. AfterLife'ta 'Brandy' oynayan 'Anti' öldü. 13 yaşındaydı ve çok iyi bir kızdı ” ifadelerini kullandı.
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AfterLife'da Ricky Gervais, eşinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan Tony adlı bir kişiyi canlandırıyordu.
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13 yaşında hayatını kaybeden Anti ise, Tony'nin kederinde ona destek olan en iyi arkadaşı Brandy karakteri olarak rol alıyordu.