Rihanna Met Gala'da: Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ilk kez görüntülendi!
Rihanna, üçüncü kez hamile olduğu haberini, dün gece New York'ta düzenlenen Met Gala'da verdi.
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Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 5 yıllık sevgilisi ASAP Rocky ile birlikteliğinden üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
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Partneri ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna ise gri vücuda oturan bluz, kravat, kısa blazer ve çizgili etekle büyüyen karnını sergiledi.
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Met Gala'nın ev sahiplerinden biri olan ASAP Rocky kırmızı halıda verdiği röportajda üçüncü kez babalık sevincini dile getirirken, "Mükemmel hissettiriyor. İnsanlara ne pişirdiğimizi göstermemizin zamanı geldi. Herkesin bizim için mutlu olmasına sevindim, çünkü çok mutluyuz" ifadesini kullandı.
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Üçüncü hamileliğini Met Gala'dan yalnızca birkaç saat önce duyuran şarkıcı, etkinlik öncesi Carlyle Hotel'de hamile karnını açıkça gösteren bir kombinle görüntülendi.