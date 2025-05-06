Rihanna Met Gala'da: Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ilk kez görüntülendi!

Met Gala'nın ev sahiplerinden biri olan ASAP Rocky kırmızı halıda verdiği röportajda üçüncü kez babalık sevincini dile getirirken, "Mükemmel hissettiriyor. İnsanlara ne pişirdiğimizi göstermemizin zamanı geldi. Herkesin bizim için mutlu olmasına sevindim, çünkü çok mutluyuz" ifadesini kullandı.