Rıza Baba 'Arka Sokalar'dan ayrılıyor mu? Seyirciyi şaşırtan fragman

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, her hafta cuma günü 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Diziden yeni fragman yayınlandı.

‘Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?’

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllardır ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, bu hafta heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı seyircilerin kafalarını karıştırdı. Tanıtımda Rıza Baba’nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği sahneler izleyicilerin aklına ‘Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu getirdi.

Sosyal medyada ise Rıza Baba karakterine 2006 yılından beri hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği konuşuldu. Usta isim Ergin diziden ayrılacak mı? Rıza Baba Arka Sokaklar’a veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları yeni bölümde yanıt bulacak.