Rojda Demirer: Kırmızı ışıkta tanışıp aşık olduk

'EVLENMEYE GEREK YOK'

Evlilik gibi bir ilişki yaşadığını da belirten Demirer, “Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. İlişkimi evlilik kurallarıyla yaşıyorum. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç duymuyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Bence o benim eşim, ben de onun eşiyim. Helen bizim kızımız. Ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği duymuyorum. Belli bir yaşa gelince, evlenip çocuk yapmanı isterler. Bu hayatta önceliğim kendim ne istiyorum.” dedi.