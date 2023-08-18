Roller değişiyor: Eşlerine evlenme teklif eden 16 kadın ünlü

Moda tasarımcısı Diane von Furstenberg, Barry Diller'a evlenme teklif etti ve 2001'den beri evliler

Von Furstenberg, meseleyi eline almadan önce Diller'in tekliflerini birkaç kez geri çevirmiş. 2014'te O Magazine'e yaşananları şöyle anlatmış: "Bir yıl doğum günü için ona ne vereceğimi bilemedim. Ben de onu aradım ve 'Biliyor musun, istersen doğum günün için seninle evlenebilirim’ dedim. O da "Ayarlayabilir miyim bir bakayım” dedi.