Roller değişiyor: Eşlerine evlenme teklif eden 16 kadın ünlü
En güzel anlar, bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Son dönemde bazı ünlü kadınlar, geleneksel rolleri altüst ederek ilişkilerinin geleceklerini kendi elleriyle belirledi. İşte eşlerine evlenme teklif eden 16 ünlü kadın
Hollywood'un ışıltılı dünyasında, Sarah Snook’dan Kat Dennings’e erkek arkadaşlarına evlenme teklif eden 16 kadın ünlüye yazımızda yer verdik.
Sekiz kez evlenen Elizabeth Taylor, Michael Wilding’e kendi evlenme teklifi etti
Taylor, 1952'de İngiltere'de bir film üzerinde çalışırken İngiliz aktör Wilding'e evlenme teklif etti. 1957'de boşanan çiftin iki çocukları vardı.
Judge Judy olarak bilinen Judy Sheindlin, kocası Jerry Sheindlin'e evlenme teklif etmiş
Sheindlin, şimdiki eşiyle tanışmadan önce, başka biriyle 12 yıl evli kalmıştı. Shiendlind evlenme konusunda kararsızken Judy evlilik teklif etti.
Sheindlin 2013'te DuJour'a "Ona evlenme teklif ettim. Ona 'Bu ilişki nereye gidiyor?' dedim. O da ‘Neden evlenmek zorundayız?’ dedi. Her neyse. Sonunda teslim oldu. Ona bir tarih belirlemesini söyledim" demişti.
Moda tasarımcısı Diane von Furstenberg, Barry Diller'a evlenme teklif etti ve 2001'den beri evliler
Von Furstenberg, meseleyi eline almadan önce Diller'in tekliflerini birkaç kez geri çevirmiş. 2014'te O Magazine'e yaşananları şöyle anlatmış: "Bir yıl doğum günü için ona ne vereceğimi bilemedim. Ben de onu aradım ve 'Biliyor musun, istersen doğum günün için seninle evlenebilirim’ dedim. O da "Ayarlayabilir miyim bir bakayım” dedi.