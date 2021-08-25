Yaz rüyası: 5 isim 5 hayal! Berfu Yenenler, Melike Şahin, Müge Bayramoğlu, Semi Sırtıkkızıl ve Sezin Güleryüz

Fonda The Blaze - Somewhere çalıyor.

Yanımda yakın arkadaşlarım var.

Elimde belki hoparlör tutuyorum

İlerideki tabelada Olá yazıyor.

Akşamki menüde mevsim sebzelerinden hepsi var.

Üzerimde mayo dışında bir şey yok.

Gözlerim olmak istediğim tekneyi bulacak kişiyi arıyor.

Gözlerimi kapattığımda hiçbir şey düşünmüyorum.

Burnuma karpuz, kalamar, deniz tuzu ve güneş kremi kokusu geliyor.

Mutlaka uzun uzun scooter motosiklet kullanacağım.