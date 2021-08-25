Yaz rüyası: 5 isim 5 hayal! Berfu Yenenler, Melike Şahin, Müge Bayramoğlu, Semi Sırtıkkızıl ve Sezin Güleryüz

Yaz rüyası: 5 isim 5 hayal! Berfu Yenenler, Melike Şahin, Müge Bayramoğlu, Semi Sırtıkkızıl ve Sezin Güleryüz
Yakıcı ve güneş kremi kokulu. Kirazdan küpeler ve kalabalık gülüşmeler. Yaz düşlerinin gölgesinde, salkım söğüt hayal güçleriyle Berfu Yenenler, Melike Şahin, Müge Bayramoğlu, Semi Sırtıkkızıl ve Sezin Güleryüz ile buluşuyor, yaz hayallerinin ilhamını güneşten alan kumsallarına uzanıyoruz
Yakıcı ve güneş kremi kokulu. Kirazdan küpeler ve kalabalık gülüşmeler. Yaz düşlerinin gölgesinde, salkım söğüt hayal güçleriyle Berfu Yenenler, Melike Şahin, Müge Bayramoğlu, Semi Sırtıkkızıl ve Sezin Güleryüz ile buluşuyor, yaz hayallerinin ilhamını güneşten alan kumsallarına uzanıyoruz…
RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR
TASARIM: MERVE FATMA
Semi Sırtıkkızıl
Oyuncu
“Şu an tek yaz hayalim: Denizi soğuk olmayan herhangi bir yer ve arkadaşlarım.”
Fonda The Blaze - Somewhere çalıyor.
Yanımda yakın arkadaşlarım var.
Elimde belki hoparlör tutuyorum
İlerideki tabelada Olá yazıyor.
Akşamki menüde mevsim sebzelerinden hepsi var.
Üzerimde mayo dışında bir şey yok.
Gözlerim olmak istediğim tekneyi bulacak kişiyi arıyor.
Gözlerimi kapattığımda hiçbir şey düşünmüyorum.
Burnuma karpuz, kalamar, deniz tuzu ve güneş kremi kokusu geliyor.
Mutlaka uzun uzun scooter motosiklet kullanacağım.
Melike Şahin
Şarkıcı
“Dostlarımla beraber mavi yolculuk yapmak! Yıldızların altında uyumak, sabah güneşin doğuşuyla uyanmak ve ilk iş denize girmek; güneş batımında hafif bir kokteyl yudumlamak…”