Rosie Huntington-Whiteley'in Venedik Film Festivali'ndeki kusursuz görünümü mercek altında
Venedik Film Festivali, hafta sonu itibarıyla tam anlamıyla hız kazandı. Father Mother Sister Brother, The Wizard Of The Kremlin ve Frankenstein gibi yeni projelerin kırmızı halı prömiyerleriyle sinema dünyası festivale akın etti. Rosie Huntington-Whiteley de Cumartesi günü Frankenstein filminin galasında yıldızlar ve yönetmenler geçidine katılarak, Venedik’in yüksek modayla neden bu kadar uyumlu bir ikili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halı, dünyaca ünlü yıldızların zarafetiyle ışıldamaya devam ediyor. Etkinlikte boy gösteren birçok ünlü isim arasında, göz kamaştıran görünümlerden biri de dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'e aitti. Etkileyici stil ve duruşuyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken Huntington-Whiteley, Venedik'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Armani Privé imzası taşıyan elbisesi, sırt dekolteli ve kristallerle bezeli bir üst bölüme sahipti. Omuzlarının arkasında yalnızca birkaç mücevher detaylı şerit vardı.
Bu zarafet yetmezmiş gibi, Rosie Huntington-Whiteley kollarına dolanan, kabarık ve dökümlü bir tüy ile görünümünü tamamladı; adeta kırmızı halıda süzülen bir zarafet timsali gibiydi.
Huntington-Whiteley, görünümünün geri kalanında da zarafeti ön planda tutarak elbisesini ışıltılı Tiffany & Co. mücevherlerle tamamladı; bileğine zarif bir bilezik takarken, parmaklarını göz alıcı kokteyl yüzükleri süslüyordu. Makyaj tercihini ise Armani Beauty’den yana kullandı: yumuşak ve belirgin kirpikler, yukarı taranmış kaşlar ve derin tonlarda allık etkisi veren bir dudak makyajı ile görünümünü sofistike bir dokunuşla tamamladı.