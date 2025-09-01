Rosie Huntington-Whiteley'in Venedik Film Festivali'ndeki kusursuz görünümü mercek altında

82. Venedik Film Festivali’nde kırmızı halı, dünyaca ünlü yıldızların zarafetiyle ışıldamaya devam ediyor. Etkinlikte boy gösteren birçok ünlü isim arasında, göz kamaştıran görünümlerden biri de dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'e aitti. Etkileyici stil ve duruşuyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken Huntington-Whiteley, Venedik'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.