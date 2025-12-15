RTÜK Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu 'Jasmine' dizisi hakkında inceleme başlattı
Geçtiğimiz haftalarda "Bez Bebek" dizisinden rol arkadaşı Evrim Akın hakkında psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alan Asena Keskinci, yeni dizisiyle gündeme geldi. RTÜK, dijital platformda yayımlanan 'Jasmine' dizisi hakkında, “genel ahlaka aykırı, kadını istismar eden ve aile yapısıyla çelişen içerikler” gerekçesiyle inceleme başlattı. Peki, 'Jasmine' dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminde yer alan Asena Keskinci, "Bez Bebek"ten rol arkadaşı Evrim Akın hakkında kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığı iddialarıyla dikkat çekmişti. Bu tartışmaların ardından, Keskinci’nin başrolinde yer aldığı 'Jasmine' dizisi gündeme geldi.
RTÜK, İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max platformunda yayınlanan "Jasmine" dizisi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği söylendi.
RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:
"Dijital bir platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.
RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.