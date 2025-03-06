RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan 'Survivor'a büyük bir ceza kesti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL! - Resim : 1

 TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor'a ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

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RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL! - Resim : 2

‘Şiddeti özendirici yayın’ 

Kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtilerek, şöyle denildi:

“İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.”

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RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL! - Resim : 3

Gelirin yüzde 3’ü ceza kesildi 

RTÜK yasasında yer alan ‘şiddeti özendirici yayın yapılamaz’ ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi. 

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RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL! - Resim : 4