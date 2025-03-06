RTÜK’ten Survivor’a büyük ceza: Tam 17.8 milyon TL!

Gelirin yüzde 3’ü ceza kesildi



RTÜK yasasında yer alan ‘şiddeti özendirici yayın yapılamaz’ ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi.