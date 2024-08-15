Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti. 20 gün sonra da Nez ile ilişkisini ilan etmişti.