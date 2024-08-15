Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence
Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla'dan yeni kareler geldi. Ünlü oyuncu sevgilisi ile karesini "Seviyorsan git ısır bence" notuyla paylaştı.
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'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti. 20 gün sonra da Nez ile ilişkisini ilan etmişti.
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Rüştü Onur Atilla sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyor.
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Ünlü oyuncu o fotoğraflara yenisini ekledi. Atilla, sevgilisi ile karesini "Seviyorsan git ısır bence" notuyla paylaştı.
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38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Nez ile spor salonundaki anları da "Spor mühim" notuyla takipçilerine sundu.