Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence

Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla'dan yeni kareler geldi. Ünlü oyuncu sevgilisi ile karesini "Seviyorsan git ısır bence" notuyla paylaştı.

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Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence - Resim : 1

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirmişti. 20 gün sonra da Nez ile ilişkisini ilan etmişti.

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Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence - Resim : 2

Rüştü Onur Atilla sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyor.

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Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence - Resim : 3

Ünlü oyuncu o fotoğraflara yenisini ekledi. Atilla, sevgilisi ile karesini "Seviyorsan git ısır bence" notuyla paylaştı.

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Rüştü Onur Atilla'dan sevgilisi Nez'le yeni kare: Seviyorsan git ısır bence - Resim : 4

38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Nez ile spor salonundaki anları da "Spor mühim" notuyla takipçilerine sundu. 