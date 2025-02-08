Saadet Işıl Aksoy paylaştı: İki ünlü ismin benzerliğini görenler inanamadı
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı, oyuncu arkadaşı Hande Subaşı'yla birbirlerine kardeş kadar benzedikleri fotoğraf şaşkınlık yarattı.
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Kendisi gibi oyuncu olan ünlü isim Hande Subaşı ile paylaşım yapan, Saadet Işıl Aksoy'un benzerlikleri dikkat çekti.
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Saadet Işıl Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile bir araya geldi. İki güzel isim Instagram'da birlikte poz verdiler.
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O anları Instagram hesabından paylaşan Aksoy, "İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz" notunu düştü.