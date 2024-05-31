Saba Tümer'den 'annelik' itirafı: Sorumluluk almak istemiyorum

Ünlü sunucu Saba Tümer, İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumu himayesinde olan yaklaşık 50 çocuğu, bir AVM'de bulunan eğlence merkezine götürdü.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında sunuculuk yaptıktan sonra kendi YouTube kanalını kuran ve programına orada devam eden Tümer, gün boyu küçük misafirleri ile ilgilenerek, keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.
'BÜYÜKLERLE OLACAĞIMA KÜÇÜKLERLE OLMAYI TERCİH EDİYORUM'
Çocuklarla birlikte atlı karıncaya da binen ünlü isim, "Çok severim atlı karıncayı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirmek lazım. İçindeki çocuğu da coşturmak gerekiyor. Benim içimdeki çocuk çok şükür aynı yaşta kaldı. Çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük oluyorum. Büyüklerle olacağıma küçüklerle olmayı tercih ediyorum" dedi.
"SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYORUM"
53 yaşındaki Saba Tümer, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Öyle bir şey tercih etmiyorum, sorumluluk almak istemiyorum" yanıtını verdi.