Saba Tümer'den 'annelik' itirafı: Sorumluluk almak istemiyorum

'BÜYÜKLERLE OLACAĞIMA KÜÇÜKLERLE OLMAYI TERCİH EDİYORUM'

Çocuklarla birlikte atlı karıncaya da binen ünlü isim, "Çok severim atlı karıncayı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirmek lazım. İçindeki çocuğu da coşturmak gerekiyor. Benim içimdeki çocuk çok şükür aynı yaşta kaldı. Çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük oluyorum. Büyüklerle olacağıma küçüklerle olmayı tercih ediyorum" dedi.