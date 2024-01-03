Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilot oldu

2010 yılında Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile dünya evine giren Yağmur Sarıoğlu, sorumlu kaptan pilot oldu.

4 BİN SAATLİK UÇUŞUNU TAMAMLADI

3 çocuk annesi olan Saroğlu, 4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayarak 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

4 ÇİZİKLİ APOLET SEVİNCİ

Yağmur Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YAĞMUR SARIOĞLU: BU MEŞAKKATLİ YOLDA...

Yağmur Sarıoğlu, "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.