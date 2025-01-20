Sadettin Saran'ın kızı sözlendi: Şimdi bir oğlum oldu
Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 28 yaşındaki kızı Lal Saran, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem'le evlilik yolunda ilk adımını attı.
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Özel hayatında göz önünde olmayı sevmeyen Lal Saran, bir süredir Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem ile aşk yaşıyordu.
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Aile arasında gerçekleşen törene çiftin yakınları da eşlik ederek bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadılar.
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Törenin ardından Sadettin Saran, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.