Şafak Sezer milyonda bir görülen rahatsızlığını açıkladı

Daha önce Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok projede rol alan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.