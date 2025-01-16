Şafak Sezer milyonda bir görülen rahatsızlığını açıkladı
Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan oyuncu Şafak Sezer, uzun süredir gözünden yaşadığı rahatsızlığı anlattı.
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Daha önce Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok projede rol alan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
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Programda hiç bilinmeyen bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan ünlü isim, kör kalabilme riskinden de bahsetti.
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'İLERLERSE KÖR EDEBİLİYOR'
54 yaşındaki Sezer "Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum" dedi.
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'GÜNEŞ VE IŞIK YASAK'
Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum" diye devam etti.