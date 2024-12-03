'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yayın tarihi belli oldu
NOW platformunda yayınlanacak olan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yayımlanma tarihi belli oldu.
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NOW’ın merakla beklenen ve büyük ses getirecek yeni dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli oldu.
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Aile içindeki sırlar ve entrikalar ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin yayın tarihi 15 Aralık Pazar günü olarak duyuruldu.
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Yayın tarihiyle beraber dizinin afişi de eş zamanlı paylaşıldı.
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“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”; güçlü hikayesi, etkileyici görselleri ve tarihi atmosferiyle ekranlarda fark yaratmaya hazırlanıyor.