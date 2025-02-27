Şakir Paşa dizisinde çıkan kriz çözüldü, dizi yasağı kalktı
NOW ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayınının ve yeni bölümlerinin çekilmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat etti
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Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş’ın oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi NOW ekranlarında yayın hayatına başlamıştı.
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Dizin yayınlanmaya başlamasının ardından, Şakir Paşa ailesinin torunları yapımın kendilerinden izin alınmadan çekildiğini duyurmuş ve mahkemeye gitmişti.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları tarafından açılan davada, dizinin yayınlanmış bölümlerinin durdurulmasına ve yeni bölümlerin çekilmemesine karar verilmişti.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı.