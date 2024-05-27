Sakla Beni'de Naz'a hayat veren Asude Kalebek'ten kilo itirafı: Ben böyle mutluyum

Düvenci, "Biz aslında sana farkında olmadan dizi başladığında hemen böyle Asude biraz kilo mu versen?... Aslında ne kadar küstahça bir şey... Bize hep öyle öğretmişler ya başrol kadın dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak... Sektör sana bunu öğretiyor. Biz de sevdiğimiz kişilerin en iyisini olmasını isteğimizden sınır ihlali yapıyoruz. Bunu fark ettiğim yer senin duruşun. Çünkü öyle küstah ve kaba olmayan bir yerden öyle güzel anlattın ki bize hikayeyi.'Ben böyle çok mutluyum. Her yerimi çok seviyorum.' dedim ki ah be Ceyda. Git otur beş saat evde bunu bir düşün."