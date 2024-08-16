Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı

Oyuncu Salih Bademci dün akşam 40'ncı yaş gününü eşi ve arkadaşlarıyla bir mekanda kutladı. Kiralık Aşk dizisindeki oyuncular da arkadaşını bu günde yalnız bırakmadı.

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Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı - Resim : 1

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Yalancı, Kulüp, Terzi ve Dilek Taşı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Salih Bademci, 40. yaşını düzenlediği organizasyon ile kutladı.

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Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı - Resim : 2

Bademci, doğum gününde Tarkan’ın ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını söyledi. Başarılı oyuncunun, sahne performansı sosyal medya kullanıcılarının yüzünde tebessüm oluşturdu. 

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Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı - Resim : 3

Salih Bademci geceye eşi İmer Özgün ile katılırken oyuncunun yakın arkadaşları da doğum günü kutlamasına akın etti. 

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Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı - Resim : 4

Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan, Melisa Doğu, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isim partide yerini aldı. 