Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Yalancı, Kulüp, Terzi ve Dilek Taşı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Salih Bademci, 40. yaşını düzenlediği organizasyon ile kutladı.