Salih Bademci 40. yaşını eşi ve arkadaşları ile kutladı

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Yalancı, Kulüp, Terzi ve Dilek Taşı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Salih Bademci, 40. yaşını düzenlediği organizasyon ile kutladı.
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Bademci, doğum gününde Tarkan’ın ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını söyledi. Başarılı oyuncunun, sahne performansı sosyal medya kullanıcılarının yüzünde tebessüm oluşturdu.
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Salih Bademci geceye eşi İmer Özgün ile katılırken oyuncunun yakın arkadaşları da doğum günü kutlamasına akın etti.
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Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan, Melisa Doğu, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isim partide yerini aldı.