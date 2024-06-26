Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın, ne olur!

"BU OYUNLA UZUN ZAMAN SONRA GERİ DÖNDÜM"

Yıllardır sahnede olan Akbağ, "O dönemden bu zamana neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok güzel anılarım ve şahane ustalarla oynadığım oyunlar var. Çok şanslıyım. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok özlemişim, bu oyunla uzun zaman sonra geri döndüm. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" yanıtını verdi.