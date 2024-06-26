Salih Bademci: Herkes tiyatro yapmasın, ne olur!

Demet Akbağ, Aydınlıkevler oyununun 100'üncü temsilinin gerçekleşeceği tarihle ilgili "1 Temmuz coşkulu olacak" derken; Salih Bademci ise "Gururlu ve mutluyuz. İyi bir başarı" diye konuştu.
Bu yaz turneye ara verdiklerini belirten Akbağ, "Sıcaklarda turne yapmayalım dedik. Çünkü bizim oyunumuz Ankara ayazında, mart ayında geçiyor. Hava soğuk ve dekorda soba var. Oyunda üşümekten fena oluyoruz. Antalya'da oynadığımız oyunda seyirci kendiliğinden gülmeye başladı. Hava 40 derece biz battaniye içinde, ter içinde kaldık" açıklamasını yaptı.
"BU OYUNLA UZUN ZAMAN SONRA GERİ DÖNDÜM"
Yıllardır sahnede olan Akbağ, "O dönemden bu zamana neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok güzel anılarım ve şahane ustalarla oynadığım oyunlar var. Çok şanslıyım. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok özlemişim, bu oyunla uzun zaman sonra geri döndüm. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" yanıtını verdi.
Kiralık Aşk, Dilek Taşı, Terzi, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi başarılı yapımlarda yer alan Bademci, "Zamanlaması güzel oldu bu oyun. Çalışmak istiyordum, dileğim tuttu. Tadını çıkardığım bir eğlence... Çocukluk hayalim" açıklamasını yaptı.