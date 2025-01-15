Sandık Kokusu dizisine yeni oyuncu! Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli geliyor
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu dizisine değerli bir oyuncu daha katılıyor. Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli geliyor.
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sandık Kokusu dizisine değerli bir oyuncu daha katılıyor. Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli geliyor.
Altan Dönmez’in yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Zerrin Nişancı katılıyor. Nişancı, dizide Nazan Bozbeyli karakterine hayat verecek ve Engin Öztürk’ün canlandırdığı Bora’nın annesi olarak dizide yer alacak.
İlk oğlunu kaybettiği için Bora’nın üzerine titreyen Nazan Bozbeyli, kolay kolay beğenmeyen, zor bir kadın olduğu öğrenildi. Bakalım Nazan ile oğlunun aşık olduğu 3 çocuklu Karsu’nun ilişkisi nasıl ilerleyecek?