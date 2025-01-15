Sandık Kokusu dizisine yeni oyuncu! Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli geliyor

İlk oğlunu kaybettiği için Bora’nın üzerine titreyen Nazan Bozbeyli, kolay kolay beğenmeyen, zor bir kadın olduğu öğrenildi. Bakalım Nazan ile oğlunun aşık olduğu 3 çocuklu Karsu’nun ilişkisi nasıl ilerleyecek?