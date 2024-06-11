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Sandık Kokusu dizisinin sezon finalinden 2.fragman: "Eğer benimle evlenirseniz dünyanın en mesut insanı olurum"
Sandık Kokusu bu hafta Çarşamba akşamı 26. bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinden 2.fragman da yayınlandı. Fragmana Hasan'ın Filiz'e evlenme teklif etmesi damga vurdu.
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yarın yayınlanacak olan 26. ezon finali bölümüyle ilgili ipuçlarının verildiği fragman yayınlandı.
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Hasan’ın Karsu’ya yeni bir iş bulduğu tanıtımda, Kıvanç Karsu’yu ‘’Müstakbel karın’’ diyerek Can’la tanıştırıyor.
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Filiz ve Hasan’ın boğazdaki romantik turunun ardından Hasan’ın Filiz’e "Eğer benimle evlenirseniz dünyanın en mesut insanı olurum" diyip evlenme teklifi etmesi tanıtıma damgasını vuruyor.
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İş görüşmesine giden Karsu, tam asansöre binecekken omzuna dokunan kişiyi görünce şaşırıyor. Karsu’nun omzuna dokunan kişinin kim olduğu ve Filiz’in Hasan’ın teklifine nasıl karşılık vereceği izleyicide büyük merak konusu oldu.