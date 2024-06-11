Sandık Kokusu dizisinin sezon finalinden 2.fragman: "Eğer benimle evlenirseniz dünyanın en mesut insanı olurum"

İş görüşmesine giden Karsu, tam asansöre binecekken omzuna dokunan kişiyi görünce şaşırıyor. Karsu’nun omzuna dokunan kişinin kim olduğu ve Filiz’in Hasan’ın teklifine nasıl karşılık vereceği izleyicide büyük merak konusu oldu.