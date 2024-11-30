Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!"

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği bir ses kaydı atması damga vuruyor.

Elele Online

Elele Online
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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!" - Resim : 1

 'Sandık Kokusu'nun, Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!" - Resim : 2

Yayınlanan yeni tanıtımda Kıvanç ve Irmak arasında romantik dakikalar yaşanıyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!" - Resim : 3

Diziye sitenin güvenlik görevlisi olarak yeni biri katılıyor. Ayça ile bakışmaları dikkat çekiyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!" - Resim : 4

Yayınlanan tanıtımda Karsu’nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği ses kaydı atmasıyla komik anlar yaşanmasına neden oluyor. 