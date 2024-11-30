Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni unut, git Ayça ile ol!"
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği bir ses kaydı atması damga vuruyor.
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'Sandık Kokusu'nun, Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan yeni tanıtımda Kıvanç ve Irmak arasında romantik dakikalar yaşanıyor.
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Diziye sitenin güvenlik görevlisi olarak yeni biri katılıyor. Ayça ile bakışmaları dikkat çekiyor.
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Yayınlanan tanıtımda Karsu’nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği ses kaydı atmasıyla komik anlar yaşanmasına neden oluyor.