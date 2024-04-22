Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "İhanet öyle olmaz, böyle olur!"

Atilla ise Hasan’a “Karsu’ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!” diyor. Karsu’nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu’nun aldığı haberin ne olduğu da merak konusu oldu.

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