Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "İhanet öyle olmaz, böyle olur!"
Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Irmak Adnan'ı hapse attırıyor ve "İhanet öyle olmaz, böyle olur!" diyor. Fragmanda dikkat çeken diğer konu da Karsu’nun telefonda aldığı haberin ne olduğu...
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili’yi kadrosunda buluşturan Sandık Kokusu bu hafta 19. bölümle izleyici ile buluşacak. Diziden 2. fragmanı yayınlandı.
Irmak’ın Adnan’ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtıma Irmak’ın "İhanet öyle olmaz, böyle olur!" sözleri damga vurdu.
Atilla ise Hasan’a “Karsu’ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!” diyor. Karsu’nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu’nun aldığı haberin ne olduğu da merak konusu oldu.
SANDIK KOKUSU’NUN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Atilla ve Hasan konuşurken bulundukları odaya giren kişi Dilaver çıktı. Atilla, kendi canını ortaya koyarak babasına rest çekmişti ancak Hasan, Atilla’nın peşinde olan Kadir’i çoktan yakalamıştı. Atilla’nın elindeki son koz boşa gitse de kararından dönmedi.