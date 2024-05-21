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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni çok sevdim, hep de seveceğim..."
Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Fragmana Atilla’nın Karsu’ya veda ederken "Seni çok sevdim, hep de seveceğim..." sözleri damga vuruyor.
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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu yeni bölümüyle yarın izleyici ile buluşacak.
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Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Filiz Karsu’ya "Hayat devam ediyor. Senin çocuklarını alman için mücadele etmen gerekiyor" diyor.
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Reha’nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu’nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur.
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Mert, Irmak’a çalıştığı mekânda iş ayarlar ve Irmak burada Kıvanç karakteri ile tanışır. Filiz de estetikçisi Serdar ile çalışmaya başlar.