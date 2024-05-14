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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni tanıdığım güne de lanet olsun!"
15 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 22. bölümünün ikinci fragmanı paylaşıldı. Fragmana Reha ile Hande’nin evlenmesi ve Karsu’nun Atilla’ya “Bizden uzak dur!” demesi damga vurdu.
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Başrollerinin Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger’in paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin 15 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek 22. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı.
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Reha handeye evlenme teklif ediyor ve nikah masasına oturuyorlar.
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Karsu, Irmak ve Mert’in dans ettiği anlarının ekrana geldiği tanıtımda Filiz ve Hasan’ın pazarda karşılaşıp tatlı bir şekilde atıştığı görülüyor.
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Karsu’nun Atilla’ya “Bizden uzak dur! Seni tanıdığım güne lanet olsun” demesi fragmana damga vuruyor. İkili üzülerek birbirinden uzaklaşıyor.