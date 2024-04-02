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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Urfa'lıyam ezelden diyorsun..."
Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Sandık Kokusu adlı dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Filiz Hasan'ı kahve içmeye davet etmek isterken Hasan Filiz'i yöresel yemekleri işe ağırlamak istiyor. Filiz'in "Urfa'lıyam ezelden diyorsun..." sözleri fragmana damga vuruyor
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Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi sevilen isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Sandık Kokusu'nun 17. Bölümünde neler olacak?
Adnan’ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır.
Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan’ın dikkatini, Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çeker.
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Irmak, Adnan’ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.
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Cevdet’in de yardımıyla Karsu’yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu’nun Atilla’ya tepkisi ne olacaktır?