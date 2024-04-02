Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Urfa'lıyam ezelden diyorsun..."

Sandık Kokusu'nun 17. Bölümünde neler olacak?

Adnan’ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır.

Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan’ın dikkatini, Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çeker.