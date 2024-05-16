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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben sizi sadece 15 günde bir görebileceğim"
Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu’nun 23. bölümünün ilk fragman yayınlandı. 22 Mayıs tarihinde yayınlanacak yeni bölümde Karsu ve çocuklar arasında ayrılık yaşanıyor. Fragmana Karsu’nun "Ben sizi sadece 15 günde bir görebileceğim" sözü damga vurdu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger gibi usta isimlerin performanslarıyla dikkat çeken dizi dün 22 bölümü ile ekrandaydı.
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Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu’nun 23. bölümünün ilk fragman yayınlandı. 22 Mayıs tarihinde yayınlanacak yeni bölümde çocuklar velayeti babaya verildiği için Reha’nın evine gidiyor.
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Fragmana Karsu’nun "Ben sizi sadece 15 günde bir görebileceğim" sözü damga vuruyor.
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Bu olayların Atilla yüzünden olduğunu düşünen Karsu daha sonra Atilla’nın evine gidip "Git" diyor.