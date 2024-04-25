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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz"
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" sözleri damga vurdu.
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Başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu’nun 20. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Fragmana Irmak’ın "Ben kocamı hapse attırdım annemle ablam mafyaya karıştı" demesi üzerine Karsu’nun "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" sözleri damga vurdu.
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Hasan elinde çiçeklerle Filiz’den özür dilemeye geliyor ancak Filiz çiçekleri çöpe atıyor ve affetmeyeceğini söylüyor. Lale ve Atilla mahkemeye çıkıyor.
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Karsu ve Atilla arasında buzlar biraz eriyor birlikte dondurma yemeye çıkıyorlar daha sonra da fragmanda öpüştükleri görülüyor.