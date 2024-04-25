Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz"

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" sözleri damga vurdu.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" - Resim : 1

Başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu’nun 20. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" - Resim : 2

Fragmana Irmak’ın "Ben kocamı hapse attırdım annemle ablam mafyaya karıştı" demesi üzerine Karsu’nun "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" sözleri damga vurdu.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" - Resim : 3

Hasan elinde çiçeklerle Filiz’den özür dilemeye geliyor ancak Filiz çiçekleri çöpe atıyor ve affetmeyeceğini söylüyor.  Lale ve Atilla mahkemeye çıkıyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bence hepimiz sırayla deliriyoruz" - Resim : 4

Karsu ve Atilla arasında buzlar biraz eriyor birlikte dondurma yemeye çıkıyorlar daha sonra da fragmanda öpüştükleri görülüyor. 

Sandık Kokusu 20.Bölüm Fragmanı izlemek için tıklayınız 