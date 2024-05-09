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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Çocuklarımı benden alamazsın Reha!"
Başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimleri buluşturan Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Reha velayet davası açıyor. Fragmana Karsu'un "Çocuklarımı benden alamazsın Reha!" sözleri damga vurdu.
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Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun 22. bölüm tanıtımı yayınlandı.
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Yeni bölüm tanıtımında Deniz kaçırılıyor ve Reha sinirleyip velayet davası açıyor. Fragmana Karsu'un "Çocuklarımı benden alamazsın Reha!" sözleri damga vurdu.
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Sandık Kokusu 21. Bölümünde neler oldu?
Sandık Kokusu 21. Bölümünde; Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?
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Hasan’ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan’ı tehdit eder.