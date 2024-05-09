Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Çocuklarımı benden alamazsın Reha!"

Sandık Kokusu 21. Bölümünde neler oldu?

Sandık Kokusu 21. Bölümünde; Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?