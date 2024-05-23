Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Selam kızlar"
SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanda Karsu Hasan'dan Reha'nın evini öğrenmek için yardım istiyor. Diziye yeni giren yeni oyuncu Kıvanç ise Filiz'in karşı komşusu oluyor...
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yarın yayınlanacak olan 24'üncü bölümüyle ilgili ipuçlarının verildiği fragman yayınlandı. Tanıtımda Karsu Atilla'nın gittiğini söylüyor.
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Çocukları göremediği için üzgün olan Karsu'ya annesi Hasan'dan yardım isteyebileceğini söylüyor.
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23. bölümde ‘Sandık Kokusu’nun kadrosuna Kıvanç karakteri ile oyuncu Serkay Tütüncü dahil olmuştu. Yeni fragmanda Kıvanç Filizlerin karşı komşusu oluyor.
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Kıvanç havuz sahneleri fragmana damga vurdu.