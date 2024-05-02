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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Senin için daha güvenilir olan insan Reha"
Dün akşam 20. bölümle Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizide Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı. Fragmana Atilla'nın söylediği "Senin için daha güvenilir olan insan Reha" sözleri damga vurdu.
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Show TV ekranlarının Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Sandık Kokusu, dün akşam 20. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
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Fragmana Atilla'nın söylediği "Senin için daha güvenilir olan insan Reha" sözleri üzerine Karsu çocuklarına Reha'nın evine geri dönüyor.
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Hasan Filiz'in evleri sattığını duyuyor ve evleri almaya karar veriyor ancak Filiz'in bundan haberinin olmasını istemiyor.
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SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM ÖZETİ
Sandık Kokusu'nun 20. Bölümünde;Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu'yu da alıp hemen oradan uzaklaşır. Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak'a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak'ın da yüklü bir borcu vardır.