'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda

Show Tv'de izleyiciyle buluşan 'Sandık Kokusu' dizisine yeni oyuncu dahil oluyor. Oyuncu Aydan Şener, diziye Feryal Aksoy karakteriyle konuk olacak.

Elele Online

Elele Online
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'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda - Resim : 1

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı 'Sandık Kokusu' ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 

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'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Aydan Şener Altan Dönmez’in yönettiği sevilen diziye Feryal Aksoy karakteriyle konuk olacak. 

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'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda - Resim : 3

Feryal Aksoy dizide Demet Akbağ’ın hayat verdiği Filiz’in komşusu rolünü canlandıracak ve eski bir sanatçı olarak seyirci karşısına çıkacak.

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'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda - Resim : 4

Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan karakterlerini canlandıracak oyuncuların da önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.