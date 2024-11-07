'Sandık Kokusu'na Feryal Aksoy geliyor: Aydan Şener kadroda
Show Tv'de izleyiciyle buluşan 'Sandık Kokusu' dizisine yeni oyuncu dahil oluyor. Oyuncu Aydan Şener, diziye Feryal Aksoy karakteriyle konuk olacak.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı 'Sandık Kokusu' ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Aydan Şener Altan Dönmez’in yönettiği sevilen diziye Feryal Aksoy karakteriyle konuk olacak.
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Feryal Aksoy dizide Demet Akbağ’ın hayat verdiği Filiz’in komşusu rolünü canlandıracak ve eski bir sanatçı olarak seyirci karşısına çıkacak.
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Dizinin kadrosuna katılacak Hakan ve babası İhsan karakterlerini canlandıracak oyuncuların da önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.