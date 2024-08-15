'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda

Show TV’nin yeni sezonda devam edecek dizilerinden olan "Sandık Kokusu"na yeni bir isim katıldı.

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'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda - Resim : 1

Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatan Sandık Kokusu dizisi, geçen sezonun sevilen dizileri arasında yerini almıştı.

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'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda - Resim : 2

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı "Sandık Kokusu" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

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'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz dizinin yeni sezonunda 'Ayça' karakterini canlandıracak. 

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'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda - Resim : 4

O3 Medya imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Engin Öztürk yer alıyor. 