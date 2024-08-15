'Sandık Kokusu'na sürpriz isim: Biran Damla Yılmaz kadroda

1 / 5
Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatan Sandık Kokusu dizisi, geçen sezonun sevilen dizileri arasında yerini almıştı.
2 / 5
Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı "Sandık Kokusu" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
3 / 5
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz dizinin yeni sezonunda 'Ayça' karakterini canlandıracak.
4 / 5
O3 Medya imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Engin Öztürk yer alıyor.