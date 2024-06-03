Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'nin yeni partneri belli oldu

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Çarşamba günleri güçlü kadrosu ve hikâyesiyle çok izlenmeyi başaran Sandık Kokusu 12 Haziran’da sezon arası verecek.
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Sezon finalinde diziye Serkay Tütüncü’den sonra yakışıklı bir oyuncu daha katılacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Yağcı yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Yağcı, "Can”" rolüne hayat verecek.
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Can, Sandık Kokusu’nda Kıvanç’ın (Serkay Tütüncü) yurt dışından gelen kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak ve yeni sezonda Karsu’yla arasında bir hikâye kurulacak.