Sandık Kokusu'nda şaşırtan ayrılık! Necip Memili diziye veda ediyor
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizide Reha karakterine hayat veren Necip Memili Sandık Kokusu'na veda etmeye hazırlanıyor.
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Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Engin Öztürk, Uğur Yücel, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu, 2. sezonuyla devam ediyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in ise yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda flaş bir ayrılık yaşanacak.
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Dizide Karsu’nu eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili ekibe veda ediyor.
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Hayat verdiği Reha’nın senaryodaki hikâyesinin bittiği için diziden ayrılmaya hazırlanan Necip Memili, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. “Sandık Kokusu”ndan 2 oyuncunun daha ayrılacağı öğrenildi.