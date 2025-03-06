Sandık Kokusu'ndan ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi
Sandık Kokusu finale yaklaşırken dizinin oyuncularından Meriç Aral, projeye veda etti. Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.
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Oyuncu Meriç Aral, 'Leyla ile Mecnun' dizisinin İsmail Abi'si Serkan Keskin ile 2024 yılında dünyaevine girmişti. Yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı sade bir tören organize eden çiftin düğününe ünlü akını olmuştu.
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Sultan', 'Medcezir' ve 'Yüksek Sosyete', 'Kırmızı Oda', 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi.
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Posta Gazetesi’ne göre anne olmak için gün sayan ve karnı belirginleşen Meriç Aral'ın hamile olduğu için Sandık Kokusu diziden ayrıldığı iddia edildi.
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Dizide de rol gereği ikiz bebeklere hamile olan Meriç Aral'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. Oyuncu son olarak Instagram hesabından diziyle ilgili bir veda mesajı yayınladı.