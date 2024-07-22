Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu

Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Matin Akdülger diziye veda etmişti. Dizinin yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu

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Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu - Resim : 1

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral'ın başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosu genişliyor.

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Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu - Resim : 2

Diziye veda eden başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine gelen isim ise Engin Öztürk oldu. 

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Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu - Resim : 3

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin hikayesi yenilenecek ve dizi Uğur Yücel'in hayat verdiği Hasan'ın Urfa'da çekilen sahneleriyle açılacak.

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Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu - Resim : 4

Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk daha önce Biz Böyleyiz filminde başrolü paylaşmıştı. Yıllar sonra bir araya gelecek olan ikilinin yeni hikayesi merak edilmeye başladı.