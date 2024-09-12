Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor

Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmana Filiz ve Hasanın eğlenceli düğün görüntüleri damga vururken, Bora Bozbeyli ve Karsu arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor - Resim : 1

Show TV'nin O3 Medya imzalı popüler dizisi 'Sandık Kokusu', merakla beklenen yeni sezonundan 2. tanıtımını yayınladı. 

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Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor - Resim : 2

Dizinin ilk tanıtımı gibi ikinci tanıtımı da  hem izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor - Resim : 3

Fragmana Filiz ve Hasanın eğlenceli düğün görüntüleri damga vururken, Bora Bozbeyli ve Karsu arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor. 

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Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor - Resim : 4

Diziye Nesrin Cavadzade Ayça karakteri ile dahil oluyor. 