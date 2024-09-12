Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı: Filiz ve Hasan evleniyor
Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmana Filiz ve Hasanın eğlenceli düğün görüntüleri damga vururken, Bora Bozbeyli ve Karsu arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor.
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Show TV'nin O3 Medya imzalı popüler dizisi 'Sandık Kokusu', merakla beklenen yeni sezonundan 2. tanıtımını yayınladı.
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Dizinin ilk tanıtımı gibi ikinci tanıtımı da hem izleyicilerden büyük ilgi gördü.
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Fragmana Filiz ve Hasanın eğlenceli düğün görüntüleri damga vururken, Bora Bozbeyli ve Karsu arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor.
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Diziye Nesrin Cavadzade Ayça karakteri ile dahil oluyor.