Şarkıcı Atiye lüks evini kapatıp doğa içine taşındı! 3 katlı villası dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Atiye, sahne şovları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşayan Atiye, bu sefer de eviyle gündeme geldi.
"Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi popüler şarkılarla müzik zirvesine yerleşen Atiye Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında Almanya'da dünya evine girmişti.
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Atiye, geçtiğimiz günlerde 3. çocuğunu kucağına almıştı.
Ünlü şarkıcı yeni yıla da kızları Ferahzade, Neva, Rumi ve eşi Erol Sebebci ile girdi.
Ağaçlar içindeki lüks ahşap villasının önünde ailesiyle poz veren Atiye, paylaşımına şu notu düştü: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin. Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunla da başa çıkarız. Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayallerinizi büyütün ve her adımda daha da güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum."