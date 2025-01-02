Şarkıcı Atiye lüks evini kapatıp doğa içine taşındı! 3 katlı villası dikkat çekti

Ağaçlar içindeki lüks ahşap villasının önünde ailesiyle poz veren Atiye, paylaşımına şu notu düştü: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin. Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunla da başa çıkarız. Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayallerinizi büyütün ve her adımda daha da güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum."