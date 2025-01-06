Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız"
Çelik Erişçi, 10 yıldır beraber olduğu öğretmen Elif Ünügür’le fotoğrafını esprili bir notla paylaştı.
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Çelik, öğretmen olan kız arkadaşı Elif Üngür ile birlikte çekildiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" şeklinde bir not düştü.
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Bu paylaşıma Rüştü Onur Atilla'dan "İkinize de oha çok güzelsiniz" yorumu gelirken Süheyl Uygur da "Şarkınız hercai mi" yorumunda bulundu.
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