Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız"

Çelik Erişçi, 10 yıldır beraber olduğu öğretmen Elif Ünügür’le fotoğrafını esprili bir notla paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız" - Resim : 1

Çelik, öğretmen olan kız arkadaşı Elif Üngür ile birlikte çekildiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız" - Resim : 2

Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" şeklinde bir not düştü. 

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Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız" - Resim : 3

Bu paylaşıma Rüştü Onur Atilla'dan "İkinize de oha çok güzelsiniz" yorumu gelirken Süheyl Uygur da "Şarkınız hercai mi" yorumunda bulundu.

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Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı: "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız" - Resim : 4