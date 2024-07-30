Şarkıcı Çelik takipçilerini geçmiş yıllara götürdü

Duygularını kaleme alan ünlü şarkıcı, fotoğrafına şu notu düştü: Bugün az önce hayatımın en güzel hediyelerinden birini aldım. Sonsuz ve tarifsizce mutluyum, neşe ile doluyum. Pendik Lisesi’nde okurken matematik hocam olan Nesrin Hanım bu fotoğrafı göndermiş. Bu vesileyle Nesrin Hocam’ın şahsında bana bugünkü halime gelmeme emek veren bütün hocalarıma minnetle teşekkürler ediyorum. Yüce Rabbimizin izni ve yazdığı kader ile bizi bugüne getiren ve yine onun izni ve yazdığı kader ile bu kaderler ağına hizmet eden ve bu bilinçte binlerce vatan evladı yetiştiren tüm kutsal öğretmenlerimize selam olsun. Duygularımı ancak bu kadar ifade edebildim ve emin olun dolup taşan kalbimdeki milyonlarca sözün sadece bir kaçını söyleyebildim.